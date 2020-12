1 milliard 500 millions de francs pour les caméras de surveillance à Moroni

Ce que l’on sait sur les caméras de surveillance à Moroni

Depuis le début de la semaine dernière, des mâts chargésde caméras de surveillance sont installés dans la capitale. La Gazette des Comores a interrogé des personnes ressources sur ce sujet qui suscite la curiosité de l’opinion.

Une vingtaine de mâts chargés chacun de plusieurs caméras sont planté sur les principales artères de la capitale. Ces travaux suscitent la curiosité de l’opinion, en manque d’informations. La Gazette des Comores a interrogé quelques personnes ressources qui ont accepté de nous répondre sous le sceau de l’anonymat en attendant que nous soyons reçus cette semaine par le directeur de cabinet du chef de l’État, chargé de la défense.

Selon nos interlocuteurs, 18 mâts au total seront installés dans la capitale. Et chacun de ces mâts comporte « au moins trois caméras, dont des rotatives ». Ces caméras d’une durée de vie de 10 ans seront alimentées par une énergie solaire dont les panneaux ont quant à eux une durée de vie de 20 ans. Ellessont jugées performantes, car elles seraient dotées d’une meilleure qualité en image 3D et d’un angle de vue à 360°.Les images peuvent rester jusqu’ à trois mois. En cas de suppression au-delà même de ce délai de sauvegarde, les experts de la gendarmerie formés à cet effet, seront capables de les récupérer via une carte-mère, nous dit-on. Les travaux ont coût puisque selon nos interlocuteurs, ils parlent d’un budget d’un milliard cinq cent million de nos francs.

Ces caméras sont essentielles dans le travail d’inspection de la gendarmerie, institution qui abritera la centrale. Cependant, du point de vue juridique, ne faudrait-il pas une loi qui fixera les conditions d’enregistrement avec des questions pertinentes posées et codifiées ? Par exemple, qui a accès à ces images ?Combien de temps doivent-elles être stockées ? A quelles fins peuvent-elles être utilisées ? Qui doit autoriser leur utilisation ?

Andjouza Abouheir/ La Gazette des Comores (Titre: Comroes Infos)