C’est une première dans l’histoire aux Comores, une seule personne a réussi à réunir plus de 11 000 personnes en direct dans les réseaux sociaux. Sur Facebook plus de 8000 personnes et plus de 3000 personnes sur YouTube.

L’intervention de foundhi Djibril était très attendue ce samedi soir après la décision du ministre de l’intérieur. Ce qu’il faut retenir ce soir de l’intervention du président de Air Darassa « les activités continuent malgré la mesure de Kiki ».