11 millions évaporés aux services des impots

LES AGENTS DE L’AGID FONT LA GUERRE AU DIRECTEUR RÉGIONAL DES IMPÔTS DE NGAZIDJA.

La Direction générale de L’AGID vit, ces derniers jours, au rythme d ‘un incroyable scandale qui met à nu l’étendue de la corruption et du népotisme qui règne dans cette administration. Particulièrement au niveau de la direction régionale des impôts de Ngazidja.

Les agents des impôts, relevant du service informatique ainsi que les caissiers lors de l’opération de paiement des vignettes automobile ont constaté une évaporation de la somme des pénalités de retard, un montant estimé à 11 millions de francs comoriens.

Le directeur régional des impôts a oublié que depuis l’informatisation des caisses, l’opération de détournement n’est plus possible dans la mesure où tout le monde voit les sommes payées par les contribuables. Malgré cela, les autorités de cette direction continuent à prendre les agents comme des imbéciles. Mais cette fois ci, ils sont déterminer à aller jusqu’au bout.

Nous sommes pas habitué aux manœuvres frauduleuses, a lancé un certain informaticien au directeur régional.

les agents des impôts qui sont dans les rues sous la pluie et le soleil, les caissiers et les informaticiens sont les 1èrs a bénéficier de ces pénalités de retards.

Que les autorités disent non à ces pratiques qui nuisent la crédibilité de notre administration fiscale.

À lire aussi : Le commissaire Nadjim est décédé