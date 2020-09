11 villages d’Itsahadi demandent la démission de leur préfet, que fera kiki ?

Plusieurs notables des 11 villages de la région de Mbadjin- Itsahidi se sont réunis ce matin à Ouropveni pour demander la démission du préfet de cette région. Les discussions portaient sur les démarches qui doivent entretenus et mis en place pour que ce protégé du ministre de l’intérieur soit viré le plus vite possible, selon un notable de fumbouni qui a pris part à cette réunion.

Le préfet serait reproché d’irrespect envers les grands notables de la grande Comores, en particulier ceux de Mbadjini. Il est accusé d’avoir lancé des injures à l’ancien gouverneur de Ngazidja Said Hassane said Hachim, Mze Mwigni Abdallah, pour n’en citer que ceux-là. Une délégation se rendra à Moroni pour rencontrer des responsables du gouvernement pour que leur voeu soit fait.