130 comoriens sont logés et nourris par la cagotte organisée par Ben Amir

La cagotte organisée par l’ancien manager de l’équipe nationale a secouru, en attendant une solution de rapatriement, 130 compatriotes bloqués en Tanzanie depuis la fermeture des frontières. Ils sont plus de 200 comoriens et comoriennes qui n’ont pas bénéficié jusqu’alors la quarantaine organisée par l’ambassade des Comores en Tanzanie et le gouvernement comorien. 30 personnes sont déjà hébergés dans un hôtel à kariakoo depuis le jeudi. 90 autres sont logés et nourris dans un hôtel appelé ALAMADA.

Le comité paie aussi l’hébergement de 15 autres personnes. A noter que les gens que beaucoup de dettes ont été payés aussi dans les hôtels où ces compatriotes résidaient. Des produits alimentaires sont aussi distribués quotidiennement. Sur plus de 26 milles euros, 10 milles sont déjà utilisés. Bravo à toutes les personnes qui ont voulu contribuer à cette cagotte.