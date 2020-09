150 personnes sont arrêtées à Moroni par la gendarmerie

Plus de 150 personnes sont arrêtées par la gendarmerie nationale des Comores à Moroni, capitale des Comores, pour non port du masque. Rien que le vendredi dernier, plus de 100 personnes étaient déjà arrêtées selon nos confrères de Lagazette des Comores. Cette initiative incompréhensible du fait qu’il n a que 13 cas qui sont actifs dans l’ensemble du territoire nationale intervient le lendemain du discours du chef de l’État.

Ce dernier avait rappeler pour une énième fois la nécessité de respecter les mesures barrières notamment le port du masque, le lavage régulier des mains et la distanciation sociale.