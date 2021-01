177 nouveaux cas de Coronavirus dont 125 à Ngazidja et 4 nouveaux décès en 24h

Le ministère de la santé vient de sortir le bulletin de santé du jour. Pour la première fois, les 3 îles indépendantes des Comores viennent d’enregistrer 177 nouveaux cas positifs de COVID-19 dont 125 à la grande Comores, 52 à Anjouan et 0 à Moheli en moins de 24heures. Au total, 1769 cas sont enregistrés depuis le début de la pandémie jusqu’aujourd’hui. 607 cas positifs dont 345 à Ngazidja, 207 à Anjouan et 55 à mwali restent actifs. 4 nouvelles personnes, dont 2 à Ndzuani, 1 à Ngazidja et 1 à moheli sont décédées ces dernières 24 heures. 49 décès sont enregistrés depuis le début de l’épidémie jusqu’aujourd’hui.

Rappelons qu’un autre site sera ouvert dans quelques à Ngazidja pour dégonfler le site de Samba qui est déjà plein.