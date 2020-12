En vérité tout passé n’est pas synonyme de pire et parfois c’est le contraire du moins dune manière circonstanciée. Cependant 2020 semble ne ressemblait à aucune autre année depuis longtemps, très longtemps et apparemment pour toutes nations et pour tous les peuples. La pandémie Covid 19 et son lot de vies fauchées en Europe, en Asie, en Océanie, en Amerique du nord et latine et surtout en Afrique chez nous aux Comores, vient après les attentats, les assassinats politiques, des journalistes, des hommes et des femmes luttant pour le respect des droits humains ou contre les violences faites aux femmes et enfants bref aux personnes vulnérables…

2020 aura été aussi l’année de déception et par conséquent de désespoir pour beaucoup d’entre nous et pour chacun d’entre nous et dans un cadre lié à notre engagement ici-bas pour nos convictions et pour des valeurs universelles auxquelles nous sommes intimement et d’une manière acharnée attaches et pour lesquelles nous ne comptons jamais transiger.

2021 doit être par conséquent et d’abord une année de prière et surtout une année durant laquelle nous ne cesserons de demander pardon à Notre Createur. Elle doit aussi être une année de réconciliation des coeurs et d’amour au sens noble du mot. Une année de davantage de solidarité active entre communautés et entre les Etres vivants sur cette terre dangereusement réchauffée. Une année dont profiteront tous ceux qui détiennent ne serait-ce qu’une once de pouvoir, non pas pour continuer à nous opprimer, a nous ignorer et à nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, mais bien au contraire, pour se rapprocher encore plus de leurs administrés que nous sommes et comme on dit 0quand bien même ceux-là seraient des Sujets pour emprunter la formule à quelqu’un. Une année de pardon, de dialogue et d’actions collectives pour notre survie. Tous nos efforts en 2021 doivent être « durables » et donc se conformer aux Objectifs Durables. Nous ne devons plus accepter l’arrogance des uns mais encore moins la suffisance des autres. Au risque de sombrer tous et puisque sommes nous condamnés à vivre ensemble et nous serons rapprochés davantage chaque jour au vue des effets de cette mondialisation qui nous fait perdre les repères, nous devons en 2021 être serieux sur tout ce que nous entreprenons. Disons tous chers Terriens : « Soyons serieux »

Hamada Madi Bolero