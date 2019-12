2020, rétablissez l’ordre constitutionnel mais changez les hommes.

Précision

Pour ceux qui disent : les élections législatives ne sont pas concernées par les modifications constitutionnelles irrégulières de 2018 puisqu’elles étaient déjà prévu par la Constitution de 2001. Par conséquent, participer ne veut en aucun cas dire qu’on s’allie à la forfaiture.

Faux !!!

Oui, elles étaient prévues par la Constitution de 2001. Sauf qu’elles ne sont plus régit par elle. Elles sont organisées sur la base d’une ordonnance inconstitutionnelle prise sur le fondement d’une loi d’habilitation inconstitutionnelle basée sur la constitution de 2018. Donc, ce sont bien des élections désormais liées à la forfaiture constitutionnelle en cours.

Maintenant, se fonder sur ce lien avec la forfaiture pour ne pas participer, c’est juridiquement appréciable mais politiquement faire aux comoriens une farce dont ils sont les dindons. Lorsqu’on sait que ce sont les mêmes qui appellent, aujourd’hui au boycott, qui ont participé hier à l’election présidentielle de 2019. Elle aussi était organisée sur la base d’une loi électorale inadaptée avec des lois organiques inexistantes, le tout fondée sur une constitution de 2019 irrégulière consécutive à un référendum illégal (lui-même d’ailleurs boycotté. À ne rien y comprendre).

Quand au régime, comment dire? Vous avez montré que l’absolutisme n’est pas qu’une tare de la monarchie. Vous l’avez greffé à la République. Vous avez reussi à aligner toutes les institutions de la République contre elle-même. Quelle exceptionnelle constance dans la violation du Droit. Impressionnant ! Vous avez même reussi l’exploit de renverser l’ordre constitutionnel de la forfaiture elle-même. Une forfaiture au carré ! Voila que vous marchez méthodiquement sur votre propre constitution illégale. Fascinant !

Quand aux représentants de la Nation, Quelle bassesse ! Vous n’avez pas été à la hauteur du mandat du peuple. La Constitution de 2001 vous avez armé jusqu’au dent pour protéger la République. Vous avez fait le choix de faire de la politique politicienne. Vous avez mis la Constitution de côté. Parfois, vous avez même accompagné la forfaiture. Alors, oui, ceci be vous en incombe pas toujours. Vous avez juste la malchance de tomber sur un ghost bureau.

Quand aux juges de la Cour suprême, mon Dieu ! Et l’honneur de la toge ? Et la rigueur de votre formation? Et votre soumission à la Loi ? Et l’intégrité de votre serment ? Rien !

Tout ce beau monde patauge dans la boue de la forfaiture. Pauvre de la République, devenue prétexte pour une lutte de pouvoir entre gouvernant d’aujourd’hui et d’hier. De qui se moque-t-on? Du peuple ! La République exige d’autre défenseurs. Il faut renouveler le casting politique de cette commedia del artte. Il faut le faire maintenant. Ce sont des Hommes du passé.

Venez chères républicaines et chers républicains, on prend la place !!



Rafsandjani Mohamed