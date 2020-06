21 nouveaux cas positifs et 30 nouveaux guéris du Coronavirus aux Comores

Le nombre des cas positifs du COVID-19 s’élève à 164 dont 41 importés. Du 6 au 8 juin ( hier), le ministère de la santé a enregistré 21 nouveaux cas positifs dont 3 à la grande Comores, 13 à Anjouan et 5 à Moheli. Sur les 30 nouveaux guéris, 12 patients étaient à Ngazidja, 16 à Ndzuani et 2 à Moheli. Au total, 97 personnes sont guéries du COVID-19 dans l’ensemble du territoire comrien, selon les chiffres officiels.

Le nombre de décès n’a pas augmenté. 2 personnes seulement ont perdu la vie. << Le ministère de la santé exhorte la population au respect strict des mesures de prévention collectives et individuelles déjà en vigueur et à redoubler les efforts >>, lit on dans le bulletin de santé sorti aujourd’hui.