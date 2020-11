23 ambassadeurs des Cœlacanthes attendus à Nairobi

Enfin, l’entraîneur national Amirdine Abdou a dissipé le doute et les rumeurs qui gravitaient autour de l’ossature nationale. La liste des Cœlacanthes, appelés à défendre le flambeau national face au Harambee Stars de Kenya, en clôture de la phase aller des éliminatoires de la Can 2022 est rendue publique. Le mercredi11 et le dimanche 15 novembre 2020, les Cœlacanthes (1er) doivent optimiser ces coriaces duels pour protéger leur avance provisoire.

Dans 10 jours, les Cœlacanthes des Comores sont attendus à Nairobi pour le match aller, 3e journée de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) face au Harambee Stars de Kenya. Et le 15 novembre 2020, ces mêmes Verypiya (tout en vert) affronteront devant leur propre public les mêmes adversaires, pour le match retour, 4e journée au complexe omnisports de Maluzini. Pour rappel, dans le cadre de ce double face-à-face pour les qualifications de la Can 2022, les Cœlacanthes (4 points) resplendissent au sommet du groupe (G), suivis par le Kenya (2), Pharaons d’Égypte (2), et en lanterne rouge, les Éperviers de Togo (1).

C’est juste un classement provisoire de la phase aller. Les Verypiya (Cœlacanthes) doivent maximaliser la prochaine 3e et 4e journée pour vivifier la chance de construire enfin l’histoire. Mais après quasiment une année dans la passivité, due à la perturbation sanitaire, avec des muscles qui sortent à peine de l’engourdissement, les Comoriens sont-ils en mesure de défendre au mieux leur petite et fragile avance ? Éléments de réponse avec Dakota Youssouf Ahamada Bachirou, ancien directeurs technique national auprès de la Fédération de Football des Comores :

« C’est difficile d’avancer une appréciation par rapport au contexte difficile qui trouble la communauté sportive actuellement. J’ignore comment étaient les Kenyans : confinés, en regroupement, libres de leur mouvement, etc. Dans l’état actuel des choses, de sérieuses préparations psychologiques, des uns et des autres pour espérer réaliser un résultat réconfortant, est primordiale. Sans une bonne préparation psychologique, la mission risque d’être difficile. La 3e et 4e journée constituent une étape cruciale. Enfin, je souhaite bonne chance aux Cœlacanthes ».

En plus d’un bloc cohérent, solide et solidaire qui illustre les Cœlacanthes, ils disposent aussi d’une forte individualité, apte à faire la différence. Quand nos talents ne marquent pas, ils font marquer. Courage et bonne chance les Verypiya.

Bm Gondet/ LGDC

La liste des Coelacanthes

A/ Gardiens de but

A Ahamada

S Ben Boina

B/ Défenseurs

C Alhadhur

K Abdallah

Y Bendjaloud

A Soiihi

A M Abdallah

K Mdahoma

Y Zahari

N Abdou

C/ Milieux de terrain

R Abdullah

Y Mchangama

Y Bourhani

N Aboubacar

S Bakari

D/ Attaquants

F Selemani

M Ben El Fardou

M Youssouf