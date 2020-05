26 étudiants comoriens infectés par le COVID-19 en Guinée sont livrés à eux-mêmes

Sur plus de 400 comoriens qui vient en Guinée, 26 sont déjà infectés par le Coronavirus. Malgré plusieurs appels à l’aide, le gouvernement comorien n’a pas réagi et continue les promesses. Sans représentation diplomatique, cette communauté fait des tapages et claque à toutes les portes pour pouvoir s’en sortir.

Après le premier cas positif, le président de cette communauté a fait un appel au gouvernement et a adressé plusieurs lettres pour expliquer le danger qui est à leur portée aux autorités comoriennes. Hélas ! Il n’a pas eu gain de cause. Il a tiré la sonnette d’alarme : « nous devons nous acheter des matériels pour se protéger : du gel hydraulique, des masques et de la nourriture. Mais nous n’avons pas les moyens. Nous devons nous veiller, nous n’avons ni consul ni ambassade », Ibrahim Nourdine