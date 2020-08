3 ans de mandat, Mzimba n’a pas pu rédiger un règlement intérieur

C’est terrible mais c’est une réalité. Durant un mandat de 3 ans en tant que président du bureau du conseil de l’ordre des avocats, Maître Ibrahim Ali Mzimba n’a même pas pu rédiger et faire adopter un règlement intérieur. Ce n’est pas parceque Mzimba ne serait pas capable de rédiger ces quelques pages, c’est plutôt une lâcheté de cette personne qui a su prêter serment à des personnes qui ne répondent aucun des critères requis par la loi qui régit la profession d’avocat aux Comores.

En 2017, il était voté en compagnie de 8 autres personnes. Cinq d’entre elles ont démissionné à cause des caprices, des fantaisies et des décisions illégales de Me Mzimba. Rappelons que le conseil de l’ordre des avocats n’a pas pu juger Me Fahmi Said Ibrahim le mardi dernier pour la simple raison que le quorum n’a pas été atteint.