3 décès de Covid19 à Djoiezi en moins de 24h, témoignage poignant d’un habitant

La pandémie Coronavirus s’accélère dans les îles des Comores mais surtout à Moheli où 45 nouveaux cas positifs ont été enregistrés hier. En moins de 24h, Djoiezi a perdu 3 de leurs enfants: Abdallah Soidri, l’ancien ministre Issoufi Soufiane et Mme Hachim Said Avilaz.

Un villageois appelle les jeunes et les habitants de l’île à redoubler la prudence. Voici son témoignage: << Salam jeunesse Mohelienne… S’il vous plaît arrêtons de prendre tout à la léger et la rigolade. Arrêtons de jouer avec les âmes des gens. Cette fois-ci ci l’affaire de ce covid n’est pas comme la première, vous devez la constater par vous même… La contagion est plus rapide et y’a plus de morts même si c’est indirectement mais faut qu’on accepte que ce covid y’est pour quelque chose. C’est pas parce que vous êtes jeunes avec un bon système immunitaire que c’est pareil pour tout le monde, y’a des vieux, des nouveau-nés, des personnes déjà malades… Même avec les jeunes y’aura des gens qui auront du mal à combattre ce virus. Du coup posons nous les bonnes questions et regardons la réalité des choses s’il vous plaît. Déjà le fait que l’hôpital soit bombé et des médecins contaminés c’est vraiment un très gros problème car à part ce virus y’a les urgences de tous les jours, les accouchements, les opérations, les maladies, tous ça on a besoin des lits, des médecins, infirmiers et le reste. Si ça continue le covid continuera à tuer de façon directe et indirecte Qu’Allah nous en preserve. Donc s’il vous plaît ma jeunesse Mohelienne on est passé à l’école on comprend quand même quelque chose. Chacun doit être responsable, respectons les mesures barrières…. Arrêtons de faire comme si GUÉRI FAGNIYAWO DEYI POLICE, OU GUÉRI FAGNIYAWO WANDRU, ON PORTE LES MASQUES QUAND ILS PASSENT ON ENLÈVE APRÈS ET ON S’ENTASSENT AVEC TOUT LE MONDE.

MOBILISONS NOUS LES GARS, CHACUN DOIT PRENDRE LES CHOSES AU SÉRIEUX,CHACUN DOIT ÊTRE RESPONSABLE ET MOBILISE LA FAMILLE, LES PETITS FRÈRES, LES PETITES SŒURS, LES PROCHES, EN GROS CEUX QUI N’ONT PAS ENCORE COMPRIS CE QUI SE PASSENT.

ATTENDEZ VANO vous attendez que qui encore meurt pour que vous prenez conscience que l’affaire est grave ??

Jeunesse Mohelienne Nous sommes les grands responsables sur ce combat, c’est le nôtre ce combat Arrêtons de jouer avec les âmes de nos camptriotes et membres familles.

Sur ce je profite pour envoyer mes sincères condoléances aux familles et proches qui viennent de perdre des gens à cause de ce maudit virus…. Que Dieu les pardonne et les ouvre les portes de paradis.

#Mobilisons_nous #StopCovid #JeunesseMohelienne >> a publié El-Had Djaza sur sa page Facebook. Elle est partagée aussi sur la page Mparano mwali