350 bloqués en Tanzanie sont mis en quarantaine, les 100 restants sont délaissés par le gouvernement

Le gouvernement comorien a enfin après 6 semaines de soi-disant négociation trouvé une solution pour mettre en quatorzaine presque le 3/4 des comoriens bloqués en Tanzanie après la fermeture des frontières.

Les 350 premières inscrites à l’ambassade des Comores en Tanzanie ont bénéficié hier à l’après-midi une quarantaine dans des hôtels tanzaniens. Pour calmer la colère, ils ont mis les 80 personnes qui se sont présentées sur le lieu du rassemblement et qui n’ont pas été retenues dans des hôtels invivables à kariakoo depuis hier soir. Une femme témoigne : » c’est du n’importe quoi. Nous sommes tous des comoriens. Ils peuvent pas nous sacrifier. On est resté sur une file d’attente depuis 10h jusqu’à 19h30. On nous a pas retenu. C’est incroyable. Ils nous ont mis dans des petits hôtels, similaire des cachots, sans nourriture. Nous n’avons pas bu de l’eau n’en parlons plus de manger quelque chose. Nous resterons jusqu’à midi. Nous ne resterons pas ici crever et risquer nos vies «