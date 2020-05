40 lits de plus installés à l’hôpital de Samba face à une augmentation des malades

40 lits de plus à Samba

40 lits de plus installés et préparés à l’hôpital de Samba pour faire face à une probable augmentation des malades.

Le gouvernement ne veut plus se laisser surprendre et semble vouloir adopter plus de transparence.

Suite au nombre important de cas positifs constatés parmi les ex bloqués à Dar Es Salaam, le gouvernement a donné des instructions pour la formation de personnel et la mobilisation de matériels.

Les médecins qui étaient tenus à l’écart constatent depuis le début de la semaine, des avancées dans le dialogue tant sur la surveillance épidémiologique, les tests, que le partage d’informations sur la prise en charge des malades.

Les 2 grandes questions maintenant portent sur l’organisation du traçage des contacts des cas suspects et l’intensification des tests.

Hayba Fm