495 Comoriens repatriés de Darsalam, l’ambassadeur des Comores en Tanzanie a déployé moult efforts

Votre site d’information Comores infos est le premier média à dénoncer les dérives dictatoriaux du régime d’Azali Assoumani. Mais des fois, il nous paraisse important aussi de souligner certains efforts qui ont été fournis. Bloqués en Tanzanie depuis la fermeture brusque des frontières par le gouvernement comorien, 495 comoriens qui étaient coincés à Darsalam ont été repatriés.

Cela ne serait possible que par les efforts fournis par l’ambassadeur des Comores en Tanzanie Ahamada El Badaoui Mohamed Fakih. Il s’est porté disponible à négocier au nom du gouvernement à l’agence Air Tanzanie pour que les comooriens coincés à Darsalam retrouvent très vite leurs familles. Bravo !

A noter également que d’autres comoriens restent toujours bloqués en Tanzanie. Nous ne pouvons qu’encourager des telles initiatives prises par le gouvernement en espérant que ceux qui sont aussi à Madagascar seront repatriés le plus vite possible