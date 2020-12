500 000 FC d’amende pour le non-respect des mesures préventives

Pour faire respecter les mesures de barrières contre la covid-19 dans les cérémonies religieuses et les festivités liées au mariage, la mairie de Moroni a fixé une amende de 500 000 Fc contre les contrevenants. Pour la célébration de leurs festivités, ils doivent avoir l’autorisation du maire comme annoncé par le président de la République dans son discours.

La mairie de Moroni a fixée une amende de 500 000 FC aux personnes qui organiseront des cérémonies religieuses ou mariages sans respecter les mesures préventives (port du masque, distanciation physique, lavage des mains). Cela fait quelques jours que le président de la République a levé les mesures de lutte contre la Covid-19. Dans la foulée le chef de l’Etat a annoncé la reprise des grands mariages, des cérémonies religieuses, et l’ouverture des plages, tout en respectant les gestes barrières. Ce samedi 26 décembre devant la presse, le secrétaire général de la mairie Moualida Ben Housseine et le conseiller chargé des affaires islamiques à la mairie, Bahaoudine Said Abdallah, ont annoncé qu’une amende de 500 000 Fc est réservée contre les personnes qui organiseront des festivités sans respecter ces mesures.

Selon le conseiller chargé des affaires islamiques, cette forte pénalité pécuniaire est destinée à pousser les comoriens à respecter les règles. « La décision qu’on vient de prendre, c’est pour le bien être de nous tous, précise-t-il. Comme vous le savez, le président de la République a allégé les mesures depuis le lundi 21 décembre dernier. Ce qui est important c’est de respecter les règles pour éviter la propagation du virus. Les familles ont commencé leur mariage et pour bien accompagner le gouvernement pour que ces mesures soient respectées, la mairie de Moroni a mis en place cette stratégie ».

Cette initiative de la mairie de Moroni intervient suite à une note conjointe du ministère de l’intérieur et de la santé. « Cette peine pécuniaire imposée par la mairie de Moroni est dissuasive, elle a pour but de pousser les familles à respecter ces mesures pour ne pas payer cette amende. C’est ce que nous voulons mais pas l’argent », poursuit-il.

Ce dernier rappelle que le virus circule toujours. Il exhorte la population de prendre toutes les précautions et tenir compte de ce qui se passe actuellement à Mohéli. « Si nous faisons nos festivités de mariage, il faut les faire tout en respectant les gestes barrières. Soyons responsables. Comme disait le dicton, vaut mieux prévenir que guérir », conclut-il.

Nassuf Ben Amad / LGDC