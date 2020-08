L’appel lancé pour un grand rassemblement à la place de la République ce dimanche 30 août n’a pas été suivi. Moins de 100 personnes étaient présentes, c’est vraiment la rupture entre le Daoula Ya haki et la diaspora comorienne de Paris. Les discours n’attirent plus personne. Après 1 an sans résultat, le découragement gagne du terrain.