Moroni Terminal : Les syndicalistes annulent la grève

Le syndicat des travailleurs de magasinage et de manutention au Port de Moroni (STMMPM) avait déclaré, le 9 février dernier qu’une grève se déclenchera le 15 avril 2020. Suite aux négociations, et aux consensus faits entre la direction générale et le syndicat, la grève au sein de la société est annulée. Le Stmmpm a tenu, hier, une conférence de presse pour annoncer l’annulation de la grève proclamée depuis février dernier.

«Nous avons demandé à la direction d’éclairer de lumière dans la zone des travaux nocturnes, indemnisation des personnels accidentés, suivi de l’accord signé et l’évaluation sociale entre le syndicat et la direction générale. Ce sont ces éléments qui ont provoqué le déclenchement de la grève », a annoncé, président du Stmmpm.

Ce dernier a montré sa satisfaction quant aux négociations faites avec la direction, mardi dernier. « Le syndicat est un regroupement des personnels pour défendre les mêmes intérêts. Nous avons annoncé une grève, mais nous avons conclu un accord à 100% », a indiqué Daou Youssoufi Ibrahim.

« Le directeur a engagé un avocat pour le processus de prévoyance en vue d’indemniser les salariés, un dialogue avec les personnels, un électricien pour mettre en place les travaux d’éclairage de lumière de la zone. Nous avons eu une amélioration des conditions de travail. Ce directeur est un homme compréhensif », a-t-il détaillé avant de conclure que « Moroni Terminal s’aligne aux mesures de préventions contre le coronavirus. Nous avons des masques, des gilets de sauvetages. Nous travaillons avec précautions ».

Abdoulandhum Ahamada / Al fajr