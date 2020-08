8 personnes mortes dont une mère et ses 3 enfants entre Anjouan et Mayotte

C’est un nouveau drame. Un kwassa-kwassa a fait naufrage plusieurs personnes sont décédées. Selon le quotidien Al-watwan, une embarcation de fortune partie à Marahare à Ndzuani le dimanche 23 août dernier, et qui voulait rallier Mayotte, aurait fait naufrage près des côtes mahoraises, d’après nos confrères de l’antenne anjouanaise de l’Office de la radio et télévision des Comores (Ortc). Sur les 21 passagers à son bord, 8 auraient péri, dont 5 enfants. Parmi ces morts, une maman et ses trois enfants.

Toujours selon le journal al-watwan cees derniers mois, ces naufrages de kwassas s’enchaînent. Le dernier s’est produit il y a deux semaines ; la vedette était partie de Moya. Et vers le milieu du mois de juillet dernier, un autre parti de Nkangani, dans la même région de Shissiwani, avait également sombré, faisant plus d’une dizaine de morts et disparus.