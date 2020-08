À 23 ans, Il ouvre son cabinet d’architecture aux Comores !

Il est extraordinairement talentueux. Il vous propose des maisons au look futuriste. Il fait appel à son ressenti pour dessiner la maison de vos rêves. Il, c’est Toudjri Mohamed said fazul, devenu à 23 ans, l’un des rares jeunes Architectes du pays.

Après ses études au Sénégal au collège universitaire d’architecture de Dakar, le jeune prodige a d’abord travaillé 2 ans à Canal archi, un cabinet d’Architecture au Sénégal. Il a ensuite fait plusieurs stages dans certains cabinets tel que Xalima Architecture, Imhotep NB et Crazyline. En 2020, il décide de rentrer aux Comores pour mettre ses compétences au service de son pays.

Cela fait maintenant 2 mois, qu’il a monté son propre Studio d’architecture FA (FazulArchitecture et Design) aux Comores plus précisément à Fomboni- Moheli. Il réalise même quelques travaux qui sont en cours de construction, »explique-t-il.

Très à l’écoute de ses clients, Toudjiri est l’architecte idéal non seulement pour votre projet de construction mais aussi pour des travaux de réhabilitation et de rénovation. Il fera un excellent choix sur l’implantation de votre futur bâtiment, la composition des façades, l’aménagement intérieur, la mise en valeur des volumes et même le choix des couleurs et des matériaux.

Source: Comoropreneuriat