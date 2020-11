A 25 ans, un comorien est pilote professionnel aux Etats-Unis

Son nom est Elhadj Mohamed Bacar, un jeune pilote comorien. Il n’avais aucune expérience de vol avant de postuler pour devenir étudiant en pilotage. Comme on dit dans l’aviation, il était un «piéton» avant de commencer sa formation.

Son rêve a commencé à se réaliser à l’âge de 19 ans lorsqu’il a rejoint le centre de formation des pilotes de Tanzanie ( Tanzania pilot training centre) où il a trouvé sa licence de pilote privé en 2016. Mais avec ce diplôme, le travail n’était pas suffisamment garantit.

Pour être payé, il faut obtenir une licence de pilote professionnel ( commercial pilot license ). Alors dans l’espoir d’atteindre un tel objectif, il s’est rapidement inscrit à PEA (Phoenix East Aviation) situé aux états-unis pour enfin réaliser son rêve. Sa formation à PEA a été très rigoureuse et exigeante, et les défis auxquels il a été confronté l’ont aidé à grandir en tant que personne et à façonner le pilote qu’il est aujourd’hui.

Le 25 juin 2017 , il a fini sa formation et commence en aout à vivre son rêve en decrochant son premier Job dans l’une des companies locales. Maintenant son travail consiste à amener les gens du point A au point B. Au cours de cette promenade, il a apprit que la partie la plus difficile pour les comoriens est de réaliser leurs rêves d’enfance.

Et c’est pour cela qu’aujourd’hui il a décidé de publier son histoire pour inspirer les Comoriens de la prochaine génération et celle d’aujourd’hui en partageant ses histoires et ses conseils.

Sa prochaine étape sera, les étapes à suivre pour devenir pilote de ligne.

Instagram : el_flyer

email : elhadj49@hotmail.com

WhatsApp : +2693807029

Source : Comoropreneuriat