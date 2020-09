A Mitsudje, un lit de rivière remplit de déchets

Le pont traversé par la nationale 2, permettant la circulation entre Moroni et le sud de la grande île de l’archipel des Comores surplombe une énorme décharge. « Mdro wa Shuwani », le nom qu’on lui donne, est une rivière au sud de Mtsudje dont le lit est devenu l’un des plus grands dépôts d’ordures existant dans la région de Hambuu.

Cette rivière se deverse sur une partie des terres cultivables du sud de Mtsudje (Baandani). Des terres qui sont envahies par des dechets tels que, des tissus, des couches, des objets contenant du cuivre, du métal, de l’aluminuim et de nombreux objets en plastiques, une matiere qui met jusqu’à 1000 ans à se décomposer.

Cette décharge est le résultat de plusieurs facteurs. L’absence de système de gestion des ordures ménagères et l’absence de contrôle. Les habitants des quartiers proches de la rivière y jettent leurs ordures mais quand on les interroge, ils déclarent que d’autres gens qui ne sont pas de Mtsudje viennent aussi jeter leurs poubelles dans la rivière.

Parfois, des femmes brulent les déchets lorsque ces derniers commencent à dégager de fortes mauvaises odeurs. Sinon il faut attendre les fortes pluies pour voir ces ordures se faire diriger vers les plantations. Les seules filtres sont les cocotiers, les cacaoyers, les cafeiers, les bananiers et pleins d’autres arbres.

Mtsudje avait eu un projet de mise en place d’un système de gestion des déchets pour combattre les décharges sauvages. Un camion de ramassage en panne et un site de dépôt au bord de la mer, sont à ce jour, les vestiges de ce projet.

En plus de ça, les efforts que fournissent quelques associations et les habitants pour la propreté du village chaque weekend ne jouent pas en faveur de l’environnement. Ils jettent les déchets ramassés dans les trois rivière qui traversent Mtsudje. Les lits de ces rivières sont des immenses poubelles mais plus particulièrement le lit de la rivière « Mdro wa Shuwani », plus au sud, presque hors du village. L’endroit rêvé pour cacher la saleté aux visiteurs.

Soidroudine Mohamed / HaYba FM