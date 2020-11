À Moheli, la jeunesse bloque des travaux de la société d’électricité pour sauver les arbres

Le projet de rénovation du réseau électrique de la SONELEC avait prévu que les fils passent en haut du quartier de Bangoma un peu éloigné de la route principale évitant ainsi de couper les arbres qui s’allignent le long de la route .Mais les responsables de cette société d’électricité ne cherchent qu’à couper ces arbres au grand dam de l’environnement côtier.

Les jeunes de Bangoma sont même allés proposer de fournir le ciment et les mains d’oeuvres pour replacer les poteaux électriques à l’endroit prévu initialement et éviter de couper ces arbres mais impossible. Le dialogue de sourds se poursuit et le grand manguier de chez « Président » est abattu hier. Ce matin, les jeunes de Bangoma qui ont averti les responsables de l’environnement mais sans effet, ont décidé de stopper ces travaux jusqu’à ce qu’il ait des pourparlers.

Source : Moheli Matin

