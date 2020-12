À Moroni, l’électricité n’est disponible que 3/7 jours en moyenne. Les entrepreneurs tirent la sonnette d’alarme

L’entrepreneur Hamidou Mhoma tire la sonnette d’alarme:

La descente aux enfers de la Sonelec (Ma-Mwe) entraîne inéluctablement dans son sillage la mort à petit feu de nos petites entreprises de production. Lourdement éprouvées par la crise sanitaire, ces entreprises subissent de plein fouet une autre crise, celle de l’énergie. En faisant des calculs simples sur l’approvisionnement en électricité dans les horaires de travail habituels , l’on s’aperçoit que sur une semaine, nous travaillons au grand maximum 3 jours. Il ne s’agit pas pour nous de delestages. Il y a des journée entières sans électricité du tout dans les heures de travail.Il est donc temps de trouver une solution définitive et celle-ci ne sera possible sans culture de résultat au sein de la Sonelec. Evitons le nivellement par le bas et visons la fourniture d’électricité H24 comme objectif principal.

Hamidou Mhoma, gérant de Graphica imprimerie