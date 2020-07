À Moroni, on porte le masque pour éviter l’amende

Le ministre de l’intérieur a fixé une amende de 7500 FC pour le non-port du masque dans l’espace public. Dans la capitale, la majorité des gens porte le masque pour échapper à l’amende.

Ils sont nombreux à porter leur masque depuis le 13 juillet dernier sous peine de se voir infliger une amende de 7500 de nos francs. Hommes et femmes, tous portaient le masque chirurgical ou artisanal. Certains ont essayé de braver l’interdiction mais avaient en-tête une certaine réserve. « Nous ne portons les masques que pour échapper à l’amende de 7500 Kmf. C’est pour cela que nous les gardons dans nos poches jusqu’à ce que nous apercevions un policier pour le mettre », nous concède ce brocantier rencontré au petit marché de Moroni.

Du côté de la circulation, les gendarmes et policiers ne chôment plus pour faire respecter les mesures. Chaque voiture est contrôlée ainsi que les passagers. Ce qui irrite les conducteurs, l’obligation de porter le masque alors que l’on est seul dans sa voiture. « Je suis seul dans ma voiture et on me demande de porter un masque. Pour quel objectif », s’interroge Salim Ibrahim, avant d’ajouter que « c’est la décision de trop ». D’ailleurs, au sein d’un véhicule, est-ce de l’espace public ?

Aujourd’hui, la majorité des pays du monde impose le port du masque dans les lieux publics pour arrêter la propagation du virus. Les Comores n’ont pas dérogé à la règle. Toutefois, force est de constater qu’il y a un relâchement des mesures barrières ô combien nécessaires. « Le port du masque va permettre d’arrêter la propagation du virus. Si certains le portent par crainte de l’amende, moi je le porte pour me protéger contre la Covid-19 car la maladie est toujours là », lance Safina, une étudiante.

Pour le gouvernement, la décision de porter un masque est plus que nécessaire pour sauver des vies et éviter la chaine. Rappelons que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée. Cela revient à dire que la personne qui conduit sa voiture en étant seul n’est pas obligée de porter un masque. Et pour éviter un certain nombre de maladies, il est recommandé d’enlever de temps à autre le masque pour respirer un bon coup. Pourvu que les policiers, connus par leur excès de zèle, comprennent cela.

Andjouza Abouheir / LGDC