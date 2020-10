A quand une reconnexion de Telma Comores ?

Depuis le 30 septembre dernier, la société Telco n’a plus d’accès à l’internet. A la date d’aujourd’hui, ce sont des milliers d’abonnés impactés, des entreprises qui commencent à résilier leurs contrats et un manque à gagner important.

Dans la nuit du 30 septembre dernier, la société Comores Câbles a débranché les 4 STM4 de la société Telco du réseau. Depuis, les milliers d’abonnés du 2e opérateur de la téléphonie mobile aux Comores restent paralysés. Si ce dernier travaille sans relâche pour une sortie de crise apaisée à travers les différentes médiations, la situation peine à évoluer. Après 13 jours de blackout, la société semble paralysée. Des systèmes reporting impactés, plus de 1700 points de vente bloqués, des grossistes impactés, des perturbations graves sur les services voix et internet et des entreprises qui commencent à résilier leurs contrats. En gros, tout est bouleversé !

Actuellement, la société Telco utilise son back up sis à Anjouan pour assurer le minimum. Mais selon un expert en la matière, cette dernière est un système palliatif et ne peut pas prendre beaucoup de monde. Il a juste une capacité de 600 Méga et il est à la merci des aléas climatiques. Si certains avaient crié victoire après avoir vu une nette amélioration, c’est parce qu’ils se sont réveillés tôt le matin pour se connecter. La semaine dernière, une délégation était attendue à Moroni pour une médiation mais cette dernière n’a pas pu avoir lieu à cause de l’absence du ministre en charge des télécommunications en mission à l’étranger.

Le contentieux entre Comores Câbles et Telma Comores connaît différentes péripéties. Depuis le début de la crise, la société Comores Câbles réclame 1 million de dollar à Telco pour une provision de paiement du 1er janvier au 30 juin 2020. Une situation qui a poussé l’entreprise à se diriger vers les instances judiciaires. Et suite à une décision de justice et de la Cour d’Arbitrage des Comores (CACOM), la société Telco a eu gain de cause et doit avoir une compensation de service équivalent à 2STM4 non fourni depuis 8 mois de contrat (décembre 2018-aout 2019). Des décisions cassées par Comores Câbles devant la Cour Suprême.

Toutefois, aujourd’hui la société Telco se dit prêt à signer un nouveau contrat avec Comores Câbles mais ce dernier refuse de le faire. Selon des sources bien informées, la société Telco a adressé une lettre à la société Comores Câbles le 28 septembre dernier pour un renouvellement du contrat et ce dernier a accusé réception et a renvoyé la lettre à l’expéditeur. Le jour suivant, le 2e opérateur de la téléphonie mobile aux Comores l’a adressé au président du conseil d’administration de Comores Câbles et jusqu’aujourd’hui, ils n’ont pas eu de réponse. Sur le contenu, Telco demandait la signature d’un contrat mais avec un catalogue des prix homologués par l’ANRTIC. Et ce n’est pas le cas. On apprend que la semaine dernière, la société Comores Câbles a envoyé un catalogue des prix à l’ANRTIC mais ce dernier l’a rejeté car les tarifs étaient au dessus mais surtout il voulait que le catalogue porte la mention de confidentialité.

Depuis le début de cette crise, la société Telma Comores avait demandé à être traitée comme les autres opérateurs qui passent par Comores Câbles sans acheter de capacité mais uniquement pour se brancher (Cross Conner). Dans une conférence de presse tenue en mai de cette année, les dirigeants de Telma Comores avaient montré qu’il paie 4 fois plus cher que SFR Mayotte pour sur la même base de prestation de Cross Connect. Egalement, Telma Comores serait prêt à acheter de la capacité sur 15 ans sur Fly Lion3, n’étant pas membres associés à ce câble. Pour rappel, le cahier des charges Telma Comores délivré par l’Autorité National de Régulation des TIC (ANRTIC) autorise le titulaire de la licence à acheter de la capacité à n’importe quel fournisseur.

