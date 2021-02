A Samba, il n’y a qu’un seul anesthésiste réanimateur

Alors que les Comores comptent déjà plus de 3220 cas de COVID-19 recensés et 122 décès confirmés, selon les chiffres officiels, les interrogations se multiplient sur la gestion de cette épidémie précisément la question de prise en charge dans les hôpitaux où sont hospitalisés les personnes testées positives et qui ne sont pas asymptomatiques. A l’hôpital de Samba, où sont gardés les personnes vivant à la grande Comores, il n’y a qu’un seul anesthésiste réanimateur. Il s’agit du docteur Said Moussa. Tout le monde sait que les Comores ne sont pas dotés des milliers de médecins spécialistes de ce domaine, mais il est au étonnant que le ministère de la santé n’a affecté qu’un seul sur une dizaine de spécialiste qui exercent dans le pays. Bravo à ce grand homme qui n’a cessé de sauver des vies depuis la première vague jusqu’à cette deuxième