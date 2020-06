À seulement 23 ans, Faracha crée sa propre marque de vêtements!

Entreprendre à 23 ans est devenu presque banal. La figure de l’entrepreneur commence à changer de visage ces derniers années. Si la génération des Hassane Assoumani et Mahmoud Mradabi construisait leur carrière dans de grandes entreprises avant de se lancer, celle des nouveaux créateurs d’entreprise veut rarement connaître le salariat. Faracha Mouridi incarne cette nouvelle génération audacieuse, qui décide de changer les cours de l’histoire. A seulement 23ans, elle a lancé ByF, une marque de vêtements pour toutes les femmes.

La Self-Made-Women de Foumbouni a fait toute sa scolarité au groupe scolaire fundi Abdulhamid (GSFA) où elle a obtenu son baccalauréat scientifique(D).Après l’obtention de ce dernier, elle est parti poursuivre ses études supérieures au Sénégal (Dakar) en biologie médicale. Dynamique et très animé par l’esprit entrepreneurial, elle a toujours voulu assouvir sa passion pour la mode. Dakar, a été pour elle, le déclic et l’inspiration du lancement de son projet ByF.

ByF produit et commercialise des prêts-à-porter pour des femmes avec un design déconcertant et une finition soigneusement raffinée. Des robes très amples, chics et inspirés Africain. Elles allient simplicité, originalité et élégance.

De quoi à combler une clientèle en forte croissance. Ce qui démarque ByF des autres, c’est ses créations uniques, originales et destinées à toutes les femmes. D’ailleurs son slogan résume tout: Pas d’âge ,pas de taille, pas de genre.

Alors que le marché stimule énormément de demande aux Comores, cette jeune femme ambitieuse veut apporter sa contribution au développement du secteur. << Ma niche est principalement les Comoriens. Donc mes robes seront disponibles aux Comores, Sénégal et en France>> a-t-elle clarifié

Faracha beigne dans l’optimisme quant à l’avenir de sa marque et ce n’est pas la concurrence qui lui fait peur << la conccurence sera toujours présente et ce n’est pas un mal en soi. Ma principale arme sera l’innovation. j’avoue qu’entreprendre n’a jamais été facile.Il faut un moral d’acier et surtout beaucoup d’amour de ce qu’on fait.>>

Insta:by_faraaa

Facebook :ByF

Comoropreneuriat