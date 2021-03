Abbas Mhadjou voit Azali régner jusqu’en 2060

Dans un entretien accordé à nos confrères de fcbk fm, l’ancien commissaire à la fonction publique de l’île de la grande Comores a invité l’opposition comorienne a resté en france et laisser Azali Assoumani, chef de l’État comorien présider le pays avec ses proches: » Ce régime pourrait aller jusqu’en 2030 et même 2060. Les opposants réfugiés en France doivent rester tranquille. Nous n’allons pas baisser la garde. C’est facile de se réveiller se matin et aller à place Dex pour dire Azali NALAWE. Rassurez vous, cela ne changera rien. Mon expérience politique me dit que ces opposants ne pourront rien faire » Abbas Mhadjou.

Pour rappel, Abbas Mhadjou était ministre de l’intérieur pendant la présidence de Me Abdoulwahab avant de se rallier à Mouigni Baraka. Comme ces deux personnalités ne sont pas au pouvoir, il s’est rallié à Azali Assoumani