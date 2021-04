Après avoir été accusé d’agression sexuelle par une stagiaire, nièce de sa collègue, Abdallah Mirghane n’est plus le conseiller diplomatique du ministre de la coopération et des affaires étrangères comoriennes. Selon l’arrêté signé par le ministre Dhulkamal, il est suspendu pour » faute grave et mis à disposition du ministère de l’administration et de la fonction publique « .

Tenant compte de ce qui est écrit sur cet arrêté, rien ne l’empêche de se rendre au ministère des affaires étrangères pour récidiver sur d’autres stagiaires ou employées.

La famille de la victime organise une conférence de presse de presse cet après-midi. Selon des sources proches de la victime, sa famille ne va pas porter plainte.