Abdoulwahab tacle Azali sévèrement « seule le respect de la constitution garantit la paix »

L’ancien président de l’île autonome de Ngazidja sort du silence, dénonce les actions inconstitutionnelles posées par le chef de l’État et l’invite à chanter son comportement.

« Depuis son arrivée, il n’a fait qu’enfreindre les lois. Comment il a pu supprimer la commission anticorruption par un décret bien qu’elle a été installée par une loi? Il n’avait pas le droit de le faire. Rien n’est au-dessus de la loi.

Comment l’on peut comprendre que des groupes électrogènes qui ont coûté 7 milliards sont achetés comme des » friappa « ? Aucun appel d’offre n’a été fait », Abdoulwahab

Pour ce qui est de l’émergence, ce membre de la mouvance présidentielle n’y croit pas même s’il implore le bon Dieu que les Comores émergent.

« C’est son droit d’avoir une vision. Mais nous sommes loin de l’émergence. Elle ne concerne pas seulement l’économie. Nous devons changer aussi de comportement. Beaucoup de gens parlent du pétrole. Nous pouvons l’avoir et ne pas émerger si la gestion est catastrophique. L’émergence concerne aussi la démocratie et le respect des lois. Seul le respect des lois garantit la sécurité et la paix ».