Abou Achirafi a officiellement lancé sa campagne à Mjamawe

Mjamaoue cet après midi pour le lancement officiel de campagnes du candidat de la Crc.

L’orateur de la cérémonie, Haj Saïd Abdallah alias Mitalet profite dans ses mots de bienvenue pour sensibiliser et rappeler au candidat que le village de Mjamaoue est uni pour la candidature unique du candidat de la mouvance. En effet, il rappelle que le choix de Mjamaoue est logique et historique, dit-il.

Saïd Abdallah, dans son franc-parler, fait un mea culpa pour la jeunesse de son village natal pour ce second mandat. Ainsi, il se propose comme bénévole pour rejoindre les sphères de décision de la direction de campagnes.

Ariffidine Abdou Bacar,ex vice-président à l’Assemblée Nationale, en sa qualité de directeur de campagnes, martèle la position de Saïd Abdallah, en insistant sur le fait que » Mjamaoue est un village historiquement politique légué d’un héritage politique par des hommes comme Mohamed Abdou Madi »Ainsi, il appelle aux électeurs de Mjamaoue de » fédérer au tour du projet de l’émergence soutenu par les candidats de la CRC. »

Pour le candidat, au du grand projet du parti, »Développement local et croissance économique « ,Abou Achirafi prône pour la » La » réconciliation des enfants de la région profondément divisés par des querelles politiques « …S’inspirant du cas de Mjamaoue, ce candidat croît qu’ensemble la » région pourrait contribuer à l’émergence » tant vénérée par le président de la république »

@A.M