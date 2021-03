Accidents après Comores-Togo : 3 décès, 7 personnes au bloc opératoire

L’accident a eu lieu à la sortie de Vuvuni en début de soirée. L’on enregistre 3 décès et 7 personnes admises au Service des urgences de l’hôpital El-Maarouf, en milieu de soirée, d’après le docteur Djabir Ibrahim, contacté par Al-watwan.

L’accident a eu lieu quelques heures après le match Comores Vs Togo. Il a été provoqué par le choc d’une moto qui roulait à vive allure.

Le motard n’a pas pu contrôler sa moto avant de finir sa course sur des jeunes qui empruntaient la chaussée au milieu de véhicules qui roulaient à contresens. « Les automobilistes et motards doivent redoubler de vigilance et éviter les comportements qui peuvent mettre les vies en danger », avait écrit la gendarmerie nationale.

Le bilan total des accidents après le match Comores-Togo fait état de « trois décès dont un jeune de 17 ans originaire de Selea et un autre originaire de Mitsudje, âgé de 23 ans », d’après le chef du Service des urgences de l’hôpital El-Maarouf, Dr, Djabir Ibrahim, contacté avant le troisième décès.

On a appris également qu’un homme avait été poignardé à la gare du nord. Il a été admis à El-Marouf dans un état grave, selon une source de la Gendarmerie.

A suivre.

Alwatwan