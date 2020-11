Adina n’aurait pas bénéficié des soins appropriés, El-Maarouf responsable de son décès

Adina est parti. Il n’est pas exagéré d’affirmer que le pays tout entier le pleure. Adina n’est plus de notre monde mais il ne nous quittera jamais. Ses œuvres accompagneront notre génération et les suivantes. Certains ont mis en lumière ses qualités d’homme, tout particulièrement sa modestie. Les hommages posthumes mérités se multiplient et rivalisent dans le bon sens. J’ai essayé de le faire hier, jour de son enterrement, mais mon émotion ne me l’a pas permis.

J’interviens parce que je suis très en colère. Je voudrais que les conditions de la disparition d’Adina soient clarifiées et provoquent si besoin une vive réaction populaire. Les Comoriens ne peuvent pas continuer de mourir à El Maarouf et ailleurs comme des moins que rien ! Dans le domaine de la santé, on n’a pas le droit à l’erreur ; pire l’irresponsabilité confine au crime.

Il convient d’utiliser le nom d’Adina pour changer les choses. C’est lui rendre justice. Ce serait le meilleur hommage à lui faire, lui dont l’esprit de servir l’autre était admirable.

Il semble en effet qu’Adina n’aurait pas bénéficié des soins appropriés qui l’aurait peut-être sauvé. Comme cela arrive trop souvent, EL MAAROUF manquait d’oxygène pour traiter les malades. Amené aux urgences suite à une crise, Adina qui souffrait d’insuffisance respiratoire, est décédé en quelques heures. Il n’y avait pas d’oxygène pour l’intuber. Les praticiens ont procédé à des massages cardiaques en vain.

Le témoignage est du propre fils d’Adina. Il faut peut-être le vérifier. Mais quelles que soient les circonstances chacun sait qu’il ne s’agit pas de situation exceptionnelle et quand bien même.

Le Directeur d’EL Maarouf, lui qui parade à la tête d’établissement sanitaire de référence du pays, lui qui est prompt à sévir contre son personnel doit s’expliquer dans le détail : comment El Maarouf peut-il manquer d’oxygène ? Ne s’agit-il pas d’homicide involontaire, par irresponsabilité, commis contre des personnes innocentes ?

Le Chef de l’État, la Ministre chargée de la Santé doivent assumer leurs responsabilités car elles sont directement engagées et nous dire les mesures urgentes qui seront prises pour que pareille incongruité ne se reproduise plus ?

Si des gens sont décidés à s’organiser pour pousser plus loin ces revendications, je suis à leur disposition.

Idriss Mohamed