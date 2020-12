Adresse à la Nation du président AZALI Assoumani

Adresse à la Nation

de Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani Président de l’Union des Comores.

Annonce des nouvelles mesures d’allègement des restrictions sur les activités socio-économiques, culturelles, économiques et sportives

Beit-Salam, le lundi 21 décembre 2020

Comoriennes, Comoriens, Mes chers compatriotes,

Je viens de présider un Conseil des Ministres Extraordinaire consacré à la gestion de la Covid-19, auquel ont été conviés les

Président de l’Assemblée Nationale et de la Cour Suprême, les Gouverneurs des Iles Autonomes, des Ulémas et des Notables.

Le samedi dernier, s’est également tenu un Conseil interministériel où ont siégé les responsables du Cadre de Gestion et de Coordination de la Crise du Covid-19, dont le sous-comité scientifique.

A l’issue de ces Conseils, après un débat serein et inclusif et après avoir consulté et écouté les avis de tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette crise, nous avons décidé aujourd’hui, de faire franchir à notre pays, une étape supplémentaire, dans la levée des mesures et restrictions que nous avons prises jusqu’ici, pour protéger le pays et sa population, contre la contamination et la propagation de la Covid-19.

Ainsi, sont désormais autorisés la célébration des mariages, les Madjlisses ainsi que tous les autres évènements festifs et les cérémonies religieuses, dans le respect le plus strict, des règles d’hygiène et des mesures barrières, notamment la distanciation physique, le port obligatoire de masques, le lavage des mains à l’entrée des lieux des festivités, la limitation maximum du brassage des participants et la prise de température à l’entrée.

Dans les mêmes conditions, sont également autorisés, l’accès aux plages, aux restaurants, aux cafés, aux transports en commun et aux activités sportives.

Les établissements scolaires et universitaires seront tous rouverts dans le respect des mesures de prévention individuelles contre la propagation du virus.

Le couvre-feu est maintenu mais passe de minuit à 5h00 du matin. Il sera néanmoins exceptionnellement suspendu la veille du nouvel an, sachant que les festivités de la nuit du réveillon doivent se tenir dans des lieux strictement privés.

Des mesures spécifiques seront mises en place, dans les ports et les aéroports, SURTOUT pour les voyageurs venant des pays à risques, à qui nous demandons la meilleure compréhension et un accompagnement citoyen.

Mes chers compatriotes,

Ces étapes ainsi franchies, dans la levée des mesures et des restrictions liées à la pandémie, exigent de nous tous et, en particulier, les acteurs politiques, l’Administration, le Secteur privé, la société civile, les notables et les Ulémas, une intensification des efforts de communication et de sensibilisation sur le respect des mesures.

Ainsi, des actions de proximité doivent être menées, pour que la population adopte des comportements responsables, susceptibles de nous protéger contre une autre vague de la pandémie, comme cela est observé malheureusement, dans de nombreux pays.

Dans notre pays, nous avons été alertés ces derniers jours, par quelques cas positifs signalés à Mwali mais fort heureusement, ils ont été gérés et maitrisés avec efficacité. J’en remercie la Coordination insulaire de Mohéli.

Ainsi, la vigilance doit rester de mise.

C’est pourquoi, des textes réglementaires seront incessamment publiés, pour préciser les devoir de chacun, et surtout, définir les responsabilités et les sanctions des contrevenants.

Alors, je vous invite toutes et tous, mes chers compatriotes, à continuer à respecter scrupuleusement toutes les mesures de protection préconisées, pour se protéger, protéger les autres et protéger notre pays.

Mes chers compatriotes,

Grace à Dieu, notre stratégie de lutte contre la Covid-19 a bien fonctionné et produit les bons résultats qui nous permettent aujourd’hui d’assouplir les mesures prises et les restrictions.

Toutefois, nous devons redoubler de vigilance et pratiquer scrupuleusement les gestes barrières, pour éviter un retour en arrière et un rétablissement des mesures et restrictions que nous levons aujourd’hui.

Je fais ici une mention spéciale aux notables, aux Ulémas, aux associations des femmes et aux jeunes, au personnel soignant et à l’ensemble du corps médical, aux forces de Défense et de Sécurité, au secteur privé, au corps enseignant, aux médias publics et privés, aux transporteurs en commun et à tous acteurs sociaux, qui ont tous contribué à faire respecter les mesures de protection.

Si nous sommes parvenus à atteindre cette étape aujourd’hui, c’est parce que nous avons fait preuve de discipline collective et de solidarité pour faire face, ensemble, à l’intérieur du pays et dans la diaspora, à cette menace contre notre pays.

Nous sommes alors capables de continuer à faire preuve de bon sens et de responsabilité pour que dans quelques mois, nous puissions envisager d’aller encore plus loin dans la levée des restrictions.

Plus encore, cette crise a révélé notre capacité à faire corps, ensemble, pour réaliser les ambitions que nous nourrissons pour l’émergence de ce pays que nous aimons et que nous souhaitons laisser durablement en héritage, aux générations futures.

Vive la République

Vive l’Union des Comores, Je vous remercie.