Aérien : AB Aviation devient la première compagnie de droit comorien certifiée par l’OACI

Pour la première fois de l’histoire aéronautique, une compagnie de droit comorien est certifiée par l’aviation civile internationale, et c’est AB Aviation. C’est le graal pour toute compagnie aérienne car cette certification délivrée par l’OACI après plusieurs examens aussi bien au niveau de sécurité que de sureté, donne accès à toutes les destinations sans restriction aucune. Entretien avec le directeur de l’aviation civile comorienne.

Question : La certification de la compagnie AB Aviation par l’aviation civile internationale (OACI) va changer quoi exactement dans le ciel comorien ?

Nassur Ben Ali : Primo, qui dit certification dit sécurité dans la navigation aérienne. C’est une compagnie qui est arrivée à se conformer à la règlementation nationale par rapport au transport aérien. Chaque pays élabore des règlements dans plusieurs domaines de l’aviation civile. Ces règlements doivent être conformes aux règlements de l’OACI. Maintenant si nous avons une compagnie aérienne de droit comorien qui est certifiée ça veut dire tout simplement que cette compagnie a réussi à se conformer à la règlementation nationale par rapport à l’exploitation du transport aérien. Ça va changer quoi ? Après certification on donne ce qu’on appelle un permis d’exploitation aérien (le PEA) qui permet à cette compagnie de faire des vols sans restriction. Dit autrement, des vols nationaux et internationaux. En clair, AB Aviation est désormais autorisé à faire des vols internationaux sans qu’il y ait des restrictions.

Question : Comment avez-vous accueilli la nouvelle ?

NBA : Ça fait plaisir de parvenir à la fin d’un processus qui a été très long. Maintenant, Dieu merci, on a pu terminer pour une compagnie. C’est la première fois aux Comores qu’on certifie une compagnie aérienne. C’est quand-même un grand évènement.

Question : Depuis quand les procédures ont été entamées ?

NBA : Nous avons commencé depuis très longtemps mais il y a toujours eu des problèmes de communications, d’où le retard qu’ont pris les procédures.

Question : Quel rôle a joué l’aviation civile que vous dirigez ?

NBA : Nous avons essayé de nous approcher beaucoup plus, d’oublier le rôle de gendarme pour être de collaborateur, de conseiller. On a travaillé ensemble avec AB Avation.

Question : Qu’en est-il de la certification de l’aéroport, sachant que vous êtes leur interlocuteur auprès de l’OACI ?

NBA : L’AIMPSI nous a envoyé leurs manuels de procédures et on travaille là-dessus. Nos deux équipes travaillent en collaboration et ça passe vraiment très bien.

Question : Si vous aviez un conseil à donner aux autres exploitants aériens, compagnies aériennes et autres qui ne sont pas encore certifiés, ça serait lequel ?

NBA : Ça serait de ne pas avoir peur de nous. De ne pas avoir des suppositions. De nous croire en tant que conseiller, mais pas en tant qu’ennemi.

Propos recueillis par Andjouza Abouher/ La Gazette des Comores