Aéroport de Paris : des Comoriens se sont battus avant d’embarquer pour Moroni

À l’aéroport Charles de Gaulle à Paris, une grosse bagarre a éclaté entre Comoriens. Le vol charter d’Ethiopian Airlines à destination de Moroni a été retardé à cause d’une bagarre des passagers. Le départ était prévu à 22h45 à Paris avec une escale à Marseille et l’arrivée à Moroni à 13 h 45 mais tout a été chamboulé. Le vol est retardé au départ et à l’arrivée.

Selon plusieurs sources concordantes, la bagarre est due à des excédents dans les bagages. Chacun voulait ramener le plus de bagages possibles malgré la limitation.

Comment peut-on se battre pour une histoire de kilos en plus ?