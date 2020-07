Affaire des mines : Plusieurs mandats d’arrêt internationaux lancés

Le procureur de la République, Mohamed Abdou, a saisi l’occasion pour démentir l’information selon laquelle il y aurait échange de détenus. «Nous n’avons fait aucun échange. Nous avons seulement suivi la procédure comme il fallait. Et les autorités malgaches n’ont pas compliqué les choses», a-t-il précisé.

Inssa Mohamed, dit Bouchacha, est désormais aux mains de la gendarmerie. Il s’agit, selon le commissaire du gouvernement auprès de la Cour de sûreté de l’Etat, de «l’un des deux techniciens qui ont fabriqué la bombe artisanale, dissimulée dans une poste-radio, destinée à faire exploser l’avion qui avait transporté le président de la République de Ndzuani à Mwali, le 18 avril dernier».

Mohamed Abdou a informé que le présumé fabriquant de la bombe citée est arrêté à Majunga par les forces de l’ordre malgaches, mais il est malade. Il est ainsi admis au service de santé militaire «à qui je remercie pour son aide».

«Des financements attendus le 19 juillet»

Le procureur de la République a remercié les autorités malgaches pour leur coopération. «Nous avons sollicité leur coopération à travers la chancellerie malgache de Moroni. Nous savions qu’avec les bonnes relations qui existent entre les deux pays, le processus d’extradition n’allait pas être compliqué», a-t-il souligné.

Mohamed Abdou a saisi l’occasion pour démentir l’information selon laquelle il y aurait échange de détenus. «Nous n’avons fait aucun échange. Nous avons seulement suivi la procédure comme il fallait. Et les autorités malgaches n’ont pas compliqué les choses», a-t-il précisé. Mohamed Abdou a indiqué plusieurs personnes impliquées dans cette affaire, directement ou indirectement, dont le deuxième fabriquant de la bombe, sont activement recherchées. «Nous avons ouvert une enquête et plusieurs mandats d’arrêt internationaux sont lancés. Nous coopérons avec plusieurs pays et la police internationale pour mettre la main sur ces personnes», a-t-il informé, mentionnant en outre que, concernant cette affaire, 5 personnes (dont Mohamed Moina) sont en détention et d’autres sous contrôle judiciaires.

Le commissaire du gouvernement parlera de deux journalistes parmi les personnes suivies et non arrêtées. «Ils étaient au courant de l’opération dénommée ‘opération madjilis’. Ils étaient contactés pour couvrir l’évènement», a-t-il laissé entendre, évoquant des financements qui seraient attendus le 19 juillet, via le vol charter déjà programmé.

Nassila Ben Ali/ Alwatwan

