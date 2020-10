Affaire Djamal et Roukia : elle était contrainte à témoigner avec une arme blanche de la part du mari

Tribune: LA DIASPORA DE DJOMANI. Salam Watuku wa Komori. NOUS tenons à signaler que la déclaration de ROUKIA a été faite sous la contrainte d’une arme blanche de la part du mari.

Les allégations écrites et édictées par le mari qui a forcé sa femme à les lire sont sans aucun fondement. C’est de la pure manipulation motivée par une jalousie maladive.

Ce n’est pas la première fois que cet homme a recours à ce procédé pour humilier ses anciennes partenaires, ex femmes et aujourd’hui sa propre femme.

Sa conduite iresponsable et irespectueuse relève de la psychiatrie.

Par ailleurs, nous tenons à porter à la connaissance de tous, que cette affaire fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la république.

Par ces motifs, la famille de la femme demande au site et aux détenteurs de pages Facebook à l’origine de cette publication de bien vouloir la supprimer et arrêter de la partager.

Un signalement a été aussi porté à l’attention de YouTube avec les mêmes motivations pour la suppression de cette vidéo dégradante et indigne à l’endroit de la dignité humaine et de la femme.

Merci et respect à tous pour votre diligence.

Diaspora de Djomani en France