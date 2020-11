Affaire Djibril et ses détracteurs : Personne ne lance des cailloux contre un arbre qui n’a pas de fruits

Tribune: De gauche à droite , Monsieur Djibril qui est l’un des théologiens arabophones qui cartonne sur les réseaux sociaux avec des vues, des commentaires ,des likes, et des partages qui dépassent de loin à ceux du Président EMMANUEL MACRON, BFM TV , RACHID, ELJAIY et l’Ivoirienne LOLO BEAUTÉ alias TRANQUILLEMENT TRANQUILLE:

• Quant à Monsieur MLADJAO, deuxième image à droite, il est un intellectuel Francophone qui n’a pas encore compris ce qu’est le digital

• contrairement à Monsieur Djibril qui a su tirer profit des réseaux sociaux par la monétisation de ses prêches auprès de YouTube. Il est le ARM du YouTube par sa popularité . Ils sont tous les deux d’origine comoriennes.

Les détracteurs de Monsieur Djibril notamment Monsieur MLADJAO et Monsieur El MAHAD IBRAHIM, accusent à celui-ci de ne pas vouloir travailler pour gagner son pain à la sueur de son front.

Pour eux travailler, c’est piocher la terre, être ingénieur BTP ou Télécommunications, Professeur, conducteur de train, comptable, Menuisier ect.

Il ne savent pas qu’à l’heure du digital , travailler c’est aussi être You Tubeur, Influenceur, Data scientist community manager pour ne citer que ceux là.

Djibril exerce bel et bien un travail à distances, celui de YouTubeur. Il a su tirer des avantages du web 3. 0 en période de confinement laquelle, il est conseillé de recourir au télétravail.

Dites à ses détracteurs que l’illettré et le pauvre d’aujourd’hui sont des personnes diplômées qui n’arrivent plus à tirer profit du digital. Il est déjà riche grâce à Youtube avec ses 15 000 vues par jour selon Sity Ali

Sur ce, nous sommes malheureusement nombreux à ne pas pouvoir bénéficier des retombées du Web 3.0

Ses actions humanitaires rendent jaloux à certains au point de franchir le rubicon, une sorte de crime de lèse majesté .Je ne fais pas partie de ses élèves mais je sais qu’il est loin d’être un Tartuffe.

La jalousie contre les célébrités provoque toujours des réactions très dangereuses lesquelles le Président SAMBI n’en démentira pas depuis sa prison.

Quant à Djibril :

Saches qu’on ne lance jamais des cailloux sur un arbre qui n’a pas de fruits.

J’aurai voulu être à votre place quitte à prendre le risque de recevoir des cailloux comme toi.

Ali Mbaé Kamal