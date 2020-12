Affaire d’un enfant de 9 ans en prison : « Notre justice est défaillante… »

Les révélations du journaliste Oubeid Mchagama font réagir la population sur la légalité de maintenir un enfant de 9 ans en prison. Comores infos a interrogé un juriste proche du pouvoir. Yhoulam Athoumani, que pensez vous de cette affaire ?

« L’une des raisons qui poussent à croire que la justice comorienne manque manifestement d’efficacité réside dans le manque de cohérence et de logique dans ses interventions. Des personnes en prison sans raison ou parfois même sans jugement et aujourd’hui on apprend qu’un enfant de 9 ans se retrouve dans la même cellule que des adultes probablement voleurs ou criminels, cela montre en effet que notre justice est défaillante.

Alors comment éviter cela ? Il faudrait que nos magistrats et les autorités étatiques visitent régulièrement nos prisons. L’idée consisterait éventuellement à vérifier s’il n’y a pas des personnes détenues arbitrairement et abusivement.

Il ne suffit pas que le ministre de la justice et les procureurs tiennent des discours dans leurs bureaux climatisés, mais il faudra aussi qu’ils soient confrontés à la réalité ; sortir donc de leurs conforts », Yhoulam Athoumani, doctorat en droit.