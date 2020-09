Affaire Goulam : Le Groupe WATORO appelle les frères Maorais à ne pas mélanger la politique et la culture

Pourquoi tant de haine et de jalousie ? C’est touchant de voir un frère humilier par les siens. Goulam peut représenter Mayotte, comme un artiste d’origine Maorais peut représenter Anjouan, Mohéli et la Grande-Comore. Nous sommes tous des ambassadeurs de notre culture en général. Pourquoi ne pas parler de vivre ensemble au lieu de mélanger la politique et la culture.

Pour nous, les Maorais resteront toujours nos frères, non seulement par le sang, mais aussi géographiquement et culturellement, wagnawe !!

Laissons les histoires de haines et de division parce que personne, ni aucune identité, ne pourras changer l’aperçu géographique de notre archipel. Nous sommes frères et sœurs depuis et on le restera toujours. Marahaba beaucoup !!

Watoro