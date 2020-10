Affaire Mbambani: le procureur général accuse les médias

Le procureur général accuse les médias, les organisations de la société civile et l’avocat de la famille expulsée à Mbambani pour avoir porter plainte contre le violeur de son enfant enfant. Selon lui, la défense de cette famille n’a pas été faite » avec sagesse » : » défendre une victime est similaire a secourir un blessé. Ça se fait avec professionnalisme. Les médias, certains associations et les avocats doivent se comporter professionnels. Je sais qu’ils n’ont pas fait exprès de réagir maladroitement mais il faut corriger cela. La présomption d’innocence n’a plus sa place aujourd’hui, ce qui n’est pas normal. Il suffit qu’une personne soit soupçonnée ou suspectée de viol pour que tout le monde oublie cette notion » Djae.

En tout cas, le procureur général a convié les notables du village de mbambani. Ils ont accepté le retour de la famille expulsée mais refusent pour l’instant le mari de la maman de cette famille. Regardez la vidéo ci-dessous du point presse du procureur :