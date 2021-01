Affaire Youssouf Said Soilihi : Les avocats ne savent rien des dossiers

Les avocats ne savent rien des dossiers (si tant est qu’il y en ait) des opposants arrêtés ces derniers jours.

Me Ibrahim Ali Mzimba, avocat constitué par la famille de M. Youssouf Said Soilihi, secrétaire général du Front Uni n’a pas pu voir son client. Bien qu’une loi sur la procédure pénale autorisant l’assistance de l’avocat pendant l’enquête policière, a été adoptée par l’Assemblée de l’Union, le président de la République ne l’a toujours pas promulguée.

Me Mzimba compte rencontrer son client, qui devrait être déféré au tribunal demain lundi. Il prendra alors connaissance du dossier et nous pourrons alors l’interroger et peut être comprendre ce qui inquiète les autorités de ce pays ces jours ci.

Hayba Fm