Affaires des viols : L’activiste Chabani est banni par la notabilité de Koimbani Oichili

Contribution: Le notable Chabani Bourhani (en premier plan sur la photo), natif de Koimbani Oichili, très connu pour son combat contre les violences faîtes aux femmes et aux enfants, a été bannit dimanche dernier par la notabilité de Koimbani. À la tête de cette sanction coutumière, le très célèbre Barouf, un vieux marabout de cette ville.

Mais pourquoi ce bannissement ?

L’activiste Chabani Bourhani est très engagé contre les VBG, donc contre les abus et viols dont seraient victimes les femmes et les filles. Connu pour son franc parler, il serait détesté dans sa ville natale. Son statut de notable il n’en utilise pas pour imposer quoique ce soit. Mais les derniers événements qui ont eu lieu dans cette localité ne l’ont pas laissé indifférent.

En effet, un policier de Bambao marié à une autre policière de Koimbani aurait abusé de la petite fille de son beau-frère. Et par son instinct de défenseur des enfants, Chabani a été le lanceur d’alerte de cet acte ignoble. Les familles auraient ensuite essayer d’étoffer l’affaire dans la complicité de certains notables. Mais trop tard ! À l’ère des réseaux sociaux, tout fuite.

C’est alors qu’interviendra HOUSSAM HASSAN, ce jeune de Koimbani résident en Europe ayant été banni, sa famille et lui, pour une période de 10 années avec 2000 euros d’amende. Le jeune homme aurait profité de cette situation dénoncée par Chabani Bourhani pour publier une vidéo dans laquelle il met en lumière l’existence de groupes de pédophiles, lesbiennes et homosexuels dans la cité de Mbaé Trambwe. Son cri d’alerte visait, selon nos sources qui ont visualisé les vidéos, à s’indigner du silence et de l’indifférence des décideurs de la localité vis-à-vis de ce fléau.

Dimanche matin, lorsque la notabilité de Koimbani avec à leur tête le dénommé Baroufou ont décidé de bannir L’activiste Chabani, celui-ci aurait répondu qu’il accepte même un bannissement à vie et qu’il n’en a rien « à foutre » des sanctions immorales de personnes indignes de parler au nom de la ville de Koimbani.

Il est certain qu’avec ce qui se passe, Koimbani Oichili est tombé si bas. À croire que les grandes villes aussi peuvent être des véké.

Média+