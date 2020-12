Agression sexuel (fellation) d’un enfant (garçon) de 11 ans.

Aguerro de kanaleni fomboni Moheli d’un âge non déterminé mais entre 20 a 23 ans (l’agresseur)

Un jeune délinquant incontesté sous le surnom de Aguero de KANALENI-Fomboni Moheli a forcé en menaçant un enfant (garçon) de 11 ans de lui sucer jusqu’à éjaculer. Le délinquant ne s’arrête pas là il inverse le rôle en suçant l’enfant à son tour.

Les faits se sont déroulés il y’a quelques jours à Fomboni précisément Mdroni.

Le père de la victime soucieux de ne pas voir son fils à la maison sort pour aller le chercher soudain il aperçoit son fils rentrant à la maison. Le père demande à son fils ou il était, l’enfant terrorisé n’ose pas dire à son père l’agression qu’il a subit. Mais comme bon père de famille, le père a compris que son fils lui cache des chose. Après interrogatoire du père à son fils, l’enfant avoue les faits et immédiatement le père file directe à la gendarmerie pour dénoncer et mobiliser les gendarmes de partir à la recherche du délinquant.

Réputé pour être un délinquant( voleur, fumeur de Chimique et autres stupéfiants) les gendarmes finissent par l’attraper. Ce jeudi matin 17 décembre 2020 le prévenu passait devant le tribunal correctionnel où le ministère publique a requis une peine de 3 à 4 ans d’emprisonnement ferme.

Le président de la cour a fixé la date du délibéré le jeudi prochain 24 décembre 2020 et a maintenu le mandat de dépôt.

Le père du fils ne demande rien, il veut juste que la justice soit fait mais trouve.

Mohéli matin