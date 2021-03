Agression sexuelle sur mineure : « Le Djinn était en moi »

La Réunion. Saint-Paul. Le prévenu reconnaît les faits, mais « pour avoir la plus faible peine possible il semblerait », commente l’avocate de la partie civile. Hier, un homme de 48 ans a été jugé devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle sur mineure. De janvier au 24 novembre 2019, le beau-père de la victime, âgée de 8 ans au moment des faits, se masturbe souvent à côté d’elle, regarde des films pornographiques en sa présence et lui en montre, lui touche son sexe à travers ses vêtements.

»Il m’a demandé de toucher son truc », témoigne la victime au cours de l’enquête. C’est l’école qui interpelle la famille. Le père de la victime porte plainte. Le prévenu est placé en garde à vue le 15 mai 2020, à son retour d’Afrique où il était parti quelques mois pour « enlever le Djinn (le démon) en moi ». « J’ai été utilisé » Il déclare être possédé lors des faits et avoir agi sous la force « irrésistible d’esprits maléfiques ». « Je reconnais tout, de A à Z », commente-t-il à la barre. « Je ne comprends pas ce que j’ai fait. J’ai été utilisé. » « C’est compliqué en termes de responsabilité », rebondit la présidente d’audience, Caroline Meunier-Lemas. « J’étais dans mon délire. J’ai joué avec mon sexe. Monsieur a des mots d’adolescent et gomme le fait d’être un adulte avec une mineure », assène la substitut du procureur, Charlène Delmoitie. Le prévenu a été condamné à trois ans de prison dont un an de sursis, accompagné d’une interdiction de rentrer en contact avec la victime et ses parents et d’une obligation de soins.

