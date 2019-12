Agwa est-elle la personne la plus suivie par les comoriens ?

Difficile de faire une comparaison entre un direct de Agwa et un direct d’un autre chroniqueur ou activiste. On comprend pourquoi il fait peur au gouvernement. Son influence et son audience fait trembler les poitrines d’Azali Assoumani et de son gouvernement.

Rien qu’en espace d’une minute, Abdallah Abdou Hassane arrive à rassembler des milliers de téléspectateurs. Chose qui ne plaît pas au gouvernement. Visiblement, c’est ce qui fait qu’ils cherchent à tout prix de l’emprisonner.